Зампред фракции КПРФ в Госдуме заболел COVID-19

Зампред фракции КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов заболел COVID-19. Об этом парламентарий сам сообщил «Известиям», отметив, что сейчас он находится в больнице и ему уже лучше.

Назвать точное количество заболевших коммунистов в партии не смогли, однако напомнили, что один депутат в результате болезни скончался.

— Вы, наверное, помните, что в результате коронавируса трагически скончался наш коллега Ваха Агаев. Это была для нас самая тяжелая потеря. Что касается числа всех переболевших, то тут никакого секрета нет, наверное, переболело уже более половины фракции, — пояснил «Известиям» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.



По его словам, лично у него COVID-19 был выявлен в результате теста 20 ноября, однако болезнь прошла в легкой форме: ни температуры, ни изменения вкуса не было. Если бы не тестирование, то он бы ее и не почувствовал, отметил парламентарий, сообщив, что у него уже выявлены антитела.

Как сообщал в начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин уже 137 депутатов заболели коронавирусной инфекцией.

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