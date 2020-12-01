Соленую воду на Марсе переработают в кислород для космонавтов

Соленую воду на Марсе переработают в кислород для космонавтов

2020-12-01 16:44:55

2020-12-01 16:44:55

2020-12-01 16:44:55

2020-12-01 16:44:55

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