Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

«Газпром» предложил построить в Германии завод по производству водорода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» предложил построить крупнотоннажный завод по производству водорода из метана в Германии около выхода на берег «Северного потока». Об этом заявил на Водородной конференции Немецко-Российского сырьевого форума во вторник, 1 декабря, начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков.

На последней миле: «Газпром» счел неэффективными вложения в газификацию
Монополия планирует завершить программу при помощи государства

По его словам, «Газпром» создает специализированную дочернюю компанию «Газпром водород» для реализации проектов в этой области. Строительство предприятия по производству водорода из метана в Германии входит в число инициатив концерна в области водородной энергетики.

Ишков добавил, что морские газопроводы являются наиболее экологически чистым способом доставки газа.

Он также заявил о планах по поставке водорода по трубопроводам из России в Европу, с реверсными поставками из ЕС в Россию углекислого газа для использования или захоронения.

Представитель «Газпрома» также рассказал, что на сегодня компания производит на своих объектах 380 тыс. т водорода в год, и уже со следующего года концерн готов начать продажу водорода (в объеме до 10 тыс. т в год) третьим сторонам.

Ранее, 26 ноября, «Газпром» спрогнозировал уровень газификации в России к началу 2021 года. По мнению представителей компании, газификация в РФ поднимется до 71,4% при условии строгого выполнения соответствующих программ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020