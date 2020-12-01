«Газпром» предложил построить в Германии завод по производству водорода

«Газпром» предложил построить крупнотоннажный завод по производству водорода из метана в Германии около выхода на берег «Северного потока». Об этом заявил на Водородной конференции Немецко-Российского сырьевого форума во вторник, 1 декабря, начальник управления энергосбережения и экологии «Газпрома» Александр Ишков.

По его словам, «Газпром» создает специализированную дочернюю компанию «Газпром водород» для реализации проектов в этой области. Строительство предприятия по производству водорода из метана в Германии входит в число инициатив концерна в области водородной энергетики.

Ишков добавил, что морские газопроводы являются наиболее экологически чистым способом доставки газа.

Он также заявил о планах по поставке водорода по трубопроводам из России в Европу, с реверсными поставками из ЕС в Россию углекислого газа для использования или захоронения.

Представитель «Газпрома» также рассказал, что на сегодня компания производит на своих объектах 380 тыс. т водорода в год, и уже со следующего года концерн готов начать продажу водорода (в объеме до 10 тыс. т в год) третьим сторонам.

Ранее, 26 ноября, «Газпром» спрогнозировал уровень газификации в России к началу 2021 года. По мнению представителей компании, газификация в РФ поднимется до 71,4% при условии строгого выполнения соответствующих программ.