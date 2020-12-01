Высокое содержание тяжелых металлов выявили в озере в Ростовской области

Ученые обнаружили экстремально высокое содержание тяжелых металлов в воде озера Атаманское в Ростовской области. Вещества скопились в донных отложениях, а затем вышли на поверхность.

Комплексное геохимическое исследование проводили специалисты Южного федерального университета. По их данным, в течение десятилетий в бывшее пойменное озеро Атаманское сбрасывались сточные воды предприятий химической и текстильной промышленности. Об этом сообщает RostovGazeta.

Проверка показала наличие в почве около водоема и растениях экстремально высоких валовых содержаний тяжелых металлов и их соединений. Ученые отмечают, что состояние озера грозит загрязнением бассейну реки Дон.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы в реке Глотиха в Соликамске. Специалисты устанавливают источник загрязнения водного объекта.