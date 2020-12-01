Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Роспотребнадзор заявил о наличии в РФ прототипов вакцины от ВИЧ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России имеются прототипы вакцины от ВИЧ-инфекции, среди которых есть и разработка научного центра «Вектор». Об этом во вторник, 1 декабря, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Не подавай COVIDу: эпидемия может косвенно спровоцировать вспышки ВИЧ
Объем скрининга на вирус иммунодефицита человека сократился в среднем на 50%

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», — сказала она.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в стране на наблюдается рост цен на препараты для больных ВИЧ-инфекцией.

«Мы наращиваем бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных. Напомню, что в 2020 году это 27,2 млрд рублей, в следующем году это 29,4 млрд рублей. При этом, по заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденции к росту цен», — указала она.

По словам Голиковой, антиретровирусную терапию получают все нуждающиеся россияне.

В конце ноября стало известно, что России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции. В работу, предположительно, включатся российские научные центры, имеющие опыт в создании эффективных препаратов.

27 ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции. Аналогичная картина складывается в США и других западных странах, однако для того чтобы достичь уровня ниже плато, необходима вакцина против ВИЧ-инфекции. Мазус считает, что для создания такой вакцины должен быть направлен комплекс научных усилий, который есть в мире.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020