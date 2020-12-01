Роспотребнадзор заявил о наличии в РФ прототипов вакцины от ВИЧ

В России имеются прототипы вакцины от ВИЧ-инфекции, среди которых есть и разработка научного центра «Вектор». Об этом во вторник, 1 декабря, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», — сказала она.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в стране на наблюдается рост цен на препараты для больных ВИЧ-инфекцией.

«Мы наращиваем бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных. Напомню, что в 2020 году это 27,2 млрд рублей, в следующем году это 29,4 млрд рублей. При этом, по заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденции к росту цен», — указала она.

По словам Голиковой, антиретровирусную терапию получают все нуждающиеся россияне.

В конце ноября стало известно, что России предложили участвовать в испытаниях китайской вакцины от ВИЧ-инфекции. В работу, предположительно, включатся российские научные центры, имеющие опыт в создании эффективных препаратов.

27 ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции. Аналогичная картина складывается в США и других западных странах, однако для того чтобы достичь уровня ниже плато, необходима вакцина против ВИЧ-инфекции. Мазус считает, что для создания такой вакцины должен быть направлен комплекс научных усилий, который есть в мире.