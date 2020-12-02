Напарник Шумахера: Россия получила еще одного гонщика в «Формуле-1»

Команда «Хаас» подтвердила, что 21-летний россиян Никита Мазепин в следующем сезоне будет боевым пилотом «Формулы-1». Скорее всего, он станет напарником немецкого гонщика Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера. Мазепин, карьеру которого в автоспорте финансово поддерживает его отец, совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин, окажется четвертым пилотом из России в королевской серии после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята. Последний, скорее всего, покинет «Формулу-1» через две недели, сделав Мазепина единственным представителем нашей страны в чемпионате-2021. При этом сразу ждать спортивных подвигов от Никиты не стоит — в Кубке конструкторов «Хаас» сейчас идет на втором месте с конца.

Правильный путь

Последние два сезона Мазепин-младший повел в «Формуле-2» — втором по силе чемпионате для машин с открытыми колесами. Причем если раньше Никита был известен в основном благодаря своему буйному нраву и дракам с соперниками, то в этом году он идет на третьем месте в общем зачете — на его счету две победы и четыре вторых места. При других обстоятельствах можно было опасаться, что у россиянина возникнут проблемы с суперлицензией, необходимой для перехода в королевскую серию. Но в нынешнем коронавирусном сезоне правила облегчены, и препятствий для выступления пилота в «Формуле-1» больше нет. В любом случае Мазепин — классный гонщик, и считать его «рента-драйвером», которому купили место в болиде, несправедливо.

— Вся карьера Никиты была построена по очень правильному сценарию, — пояснила «Известиям» бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко. — У него были возможности подписать контракт с командами «Формулы-1» гораздо раньше. Но его менеджеры не торопились, а довели пилота до абсолютной готовности к взлету и только потом подобрали команду. Причем мне кажется, что выбор в пользу «Хаас» должен оправдать себя на все 100%. За пару лет в американской команде он сможет быстро адаптироваться в королевских гонках и потом уже рассчитывать на переход в топ-команду. Сможет ли он бороться за очки в первом же сезоне? Сложно сказать, учитывая, что следующий год для «Хаас» будет промежуточным. Думаю, команда готовит мощный болид на 2022 год. Американцы пришли в «Формулу-1» всерьез и надолго, а не просто поиграться. Очень жду их прогресса.

Деньги российского миллиардера, которые «Хаас» получит за контракт Никиты, для американской конюшни совсем не лишние. Самая молодая команда «Формулы-1» переживает не лучшие времена и недавно была на грани закрытия. Дмитрий Мазепин, по слухам, провел с «Хаасом» переговоры во время недавнего «Гран-при России» и сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ранее Мазепин-старший планировал купить для сына команду «Форс-Индия» — Никита с 2016 по 2018 годы числился в ней резервным пилотом. Но прежние владельцы предпочли другого покупателя — канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, который создал на базе «Форс-Индии» «Рейсинг Поинт». «Уралкалий» судится из-за сорвавшейся сделки до сих пор.

Перезагрузка

«Хаас» намерена произвести в будущем сезоне капитальную перезагрузку. Ромен Грожан и Кевин Магнусен, бывшие ее пилотами на протяжении последних четырех сезонов, будут уволены. В отношении Грожана, который только что чуть не заживо сгорел в своей машине во время «Гран-при Бахрейна» это выглядит не совсем этично, но такова жизнь. Планируется, что на смену французу и датчанину придут Мазепин с деньгами отца и Мик Шумахер с мотором «Феррари». Скудерия поставляет силовые установки для «Хааса» уже пять лет, и ставленник итальянцев в кресле пилота серьезно уменьшит расходы американской команды.

Пока о контракте Мика официально не объявлено, но считается, что это решенное дело. Ведь все места в «Феррари» и в дочерней «Альфа Ромео» на 2021 год уже заняты, а гноить еще один год в «Формуле-2» гонщика с таким маркетинговым потенциалом, как Шумахер-младший, просто преступно. Особенно после того, как он почти гарантированного в ближайшие выходные оформит чемпионство в младшей серии. Другой вопрос, что одновременно два дебютанта «Ф1» за рулем одной из слабых команд королевской серии — это очень рискованное решение. Но, видимо, в «Хаасе» решили, что риск — благородное дело.

— Я рад, что Мазепин будет выступать за «Хаас» в следующем сезоне, — отметил руководитель американской команды Гюнтер Штайнер. — В этом году Никита подтвердил свой талант в «Формуле-2», одерживая победы и поднимаясь на подиум в своем втором сезоне в этой серии. Он сделался зрелым гонщиком, пройдя несколько молодежных серий, в том числе в 2018 году, став вице-чемпионом GP3. Я с интересом буду следить за тем, чего Мазепин добьется в «Формуле-1», мы готовы предоставить ему возможность выступать на самом высоком уровне. Поскольку сезон следующего года состоит из рекордного числа гонок, у него будет отличный шанс изучить королевскую серию во всех нюансах.

Таким образом, Россия гарантированно продлевает свое присутствие в «Формуле-1», которая без перерыва длится с 2010 года. В чемпионате-2013 у нас не было своего гонщика и своего «Гран-при», но была команда с российской лицензией Marussia. Во все остальные годы в чемпионате обязательно был пилот из нашей страны, а с 2014-го — еще и гонка в Сочи. Чисто теоретически еще возможно, что компанию Мазепину в формулическом пелотоне в будущем сезоне составит Даниил Квят, которого официально пока не уволили из «Альфа Таури», но после участия в двух авариях в Сахире шансов продолжить карьеру в королевской серии у уроженца Уфы практически не осталось.

Другой талантливый российский пилот Роберт Шварцман, который перед последним этапом идет на четвертом месте в «Формуле-2» (отстает от Мазепина на три очка), продолжит выступать в младшей серии.

— Нет никаких сомнений в скорости и таланте Роберта, но ему еще надо «пожить» в паддоке «Формулы-2», чтобы набраться необходимого опыта, — продолжила Косаченко. — У него в запасе есть еще один год, чтобы больше раскрыться. А в это время его менеджеры начнут вести переговоры с командами. Чтобы он сначала появился в тестовом формате, а затем и на постоянной основе.

Напомним, в прошлом сезоне Шварцман стал чемпионом «Формулы-3», а в этом выиграл уже четыре гонки в «Формуле-2».