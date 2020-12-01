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Автоэксперт назвала сложности и упрощения в новом регламенте сдачи на права

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Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева во вторник, 1 декабря, рассказала «Известиям», в чем кандидатам на права будет проще сдавать экзамен, а в чем сложнее по новому регламенту. Вступление в силу нового регламента МВД по приему экзаменов запланировано на 1 апреля 2021 года.

Шутылева отметила, что при хорошей подготовке права можно будет получить быстрее. Дело в том, что планируется объединить экзамены на площадке и в городе в один экзамен.

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«Если человек хорошо подготовлен, он сдаст единожды и уже получает водительское удостоверение. Но допуск после успешно сданной теории, как и сейчас», — отметила президент МААШ.

Кроме того, по новому регламенту сокращаются упражнения, выполняемые на площадке. Сейчас водители готовят шесть упражнений и сдают пять из них по выбору экзаменатора. C 1 апреля предполагается лишь четыре упражнения для сдачи на площадке, отметила Шутылева.

Также из экзамена полностью исключаются временные параметры.

«Сейчас каждое упражнение имеет свой временной параметр, плюс идет замер всего комплекса выполняемых упражнений на закрытой площадке», — напомнила эксперт.

C другой стороны, пересдавать экзамен в случае неудачи будет сложнее, полагает президент Межрегиональной ассоциации автошкол.

«Cейчас, если сдана площадка, а город не сдан, то площадка засчитывается. А поскольку будет единый экзамен, то придется пересдавать каждый раз с начала. C площадки, с упражнений, и затем выезжать на маршрут в город», — обращает внимание специалист.

По ее словам, среди экспертного сообщества есть опасения, что могут возникнуть очереди в автошколах. Дело в том, что увеличивается нагрузка на экзаменатора и число кандидатов может накапливаться.

В то же время Татьяна Шутылева добавила, что проект регламента МВД еще может измениться. Ему предстоит пройти общественное обсуждение, одобрение ряда министерств и регистрацию в Минюсте.

30 ноября МВД выступило с инициативой отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов навыки вождения, которые должен продемонстрировать человек для получения водительских прав. Перечень навыков предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего в него вошли 19 пунктов, в частности парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

26 ноября сообщалось, что МВД не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене для получения водительского удостоверения.

Кроме того, ведомство предложило сократить перечень нарушений, являющихся основанием для прекращения экзамена на получение водительского удостоверения.

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