Полицейские в Нижегородской области продавали данные об умерших жителях

Сотрудников полиции в Павловском районе Нижегородской области подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Как выяснили следователи, с 2019 по 2020 год правоохранители незаконно передавали информацию о личности умерших и месте их жительства предпринимателям, занимающимся организацией похорон. За предоставление персональных данных полицейские получали от 3 тыс. до 30 тыс. рублей. В результате возбуждено несколько уголовных дел, подозреваемых отстранили от работы, передает ИА «НьюсНН».

Как сообщили «Известиям» в ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники отстранены от исполнения обязанностей, проводится служебная проверка.

Напомним, в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан летом 2020 года было возбуждено два громких дела, ударивших по недобросовестным игрокам рынка ритуальных услуг: в июне участкового осудили на условный срок за слив информации об умерших, позже на аналогичном правонарушении попалась его коллега. Это заставило похоронные конторы работать в рамках закона. Однако глобально в этой сфере почти ничего не поменялось. Решить проблему ритуальщики надеются с помощью принятия нового закона.