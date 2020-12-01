Песков не стал комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 декабря, не стал комментировать заявление лидера Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в районе Нагорного Карабаха.

«Конкретно эту тему оставлю без комментария», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова азербайджанского лидера.

Речь идет о высказывании Алиева про создание коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «положительно отнеслись к идее».

«Напомню вам, если вы обратите внимание, по-моему, неделю назад или две недели назад мы в одном из сообщений о телефонном разговоре с президентом Алиевым говорили, что главы государств наряду с другими проблемами обсуждали вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что темы транспортных коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами России и Азербайджана.

Ранее во вторник Алиев заявил, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в 5 км. Кроме того, азербайджанский лидер сообщил, что Баку предлагает создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин.

О том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район, стало известно накануне. Он находится в числе трех областей, о передаче которых Баку договорились Алиев, Путин и премьер-министр Армении Пашинян.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остались на уже занятых позициях. При этом Ереван обязался передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.