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В Санкт-Петербурге фотомодель заподозрили в убийстве мужа

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Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении фотомодели, предположительно зарезавшей своего супруга в ходе бытового конфликта. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает городское управление Следственного комитета.

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В убийстве мужчины обвиняют 25-летнюю уроженку Московской области.

«Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая в ночь с 28 на 29 ноября 2020 года в квартире одного из домов, расположенных по Гагаринской улице, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударила ножом в грудь своего мужа», — пишут следователи.

Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства произошедшего выясняются.

В октябре в Москве женщина зарезала своего супруга в ходе бытового конфликта. Между супругами произошла серьезная ссора, после которой женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов.

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