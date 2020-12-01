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Чемпионы Олимпийских игр приедут в Хабаровский край

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В Хабаровском крае ждут чемпионов Олимпийских игр и заслуженных мастеров спорта. Официальная спортивная делегация совершит визит в регион в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России». Спортсмены должны передать детским организациям спортивное оборудование.

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Как пишет ИА AmurMedia, в этом году олимпийцы посетят Хабаровский край уже во второй раз. Детские организации района имени Лазо, Бикинского и Вяземского районов получат инвентарь и экипировку на общую сумму 1 млн рублей. Соглашение о передаче инвентаря подпишут с представителями Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

По словам руководителя всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» Натальи Боярской, Хабаровский край является стратегическим партнером программы в сфере пропаганды физкультуры и спорта, патриотического воспитания молодежи и продвижения здорового образа жизни. Благотворительная миссия заключается в поддержке массового детского спорта и помощи в развитии материально-технической базы спортивных учреждений в селах.

Проект «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» является уникальным, поскольку он объединил известных спортсменов для воспитания подрастающего поколения и масштабного продвижения олимпийского образа жизни.

Каждый год делегация олимпийцев совершает поездки в российские регионы, заезжая в самые отдаленные села. Специалисты оценивают состояние спортивных объектов и доступность спорта в малых населенных пунктах.

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