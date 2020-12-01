Мужчина распылил газ в лицо продавщице в ответ на просьбу показать паспорт

На севере Москвы мужчина в ответ на просьбу показать документ при покупке алкоголя применил против продавщицы газовый баллончик. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 29 ноября на улице Декабристов в районе Отрадное. В результате действий неизвестного пострадала 44-летняя сотрудница магазина. По словам женщины, неизвестный брызнул ей в лицо газовой смесью из баллончика, а затем покинул место происшествия.

Правоохранители возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В мае в Улан-Удэ мужчина напал на медиков скорой помощи, применив против них газовый баллончик. Медицинские работники выходили из подъезда многоквартирного дома после оказания помощи пациенту. когда навстречу им вышел нетрезвый мужчина с собакой, который вытащил баллончик и распылил газ.