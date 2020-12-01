«Доброта душевная»: умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Ирина Антонова родилась в семье участника Октябрьской революции Александра Антонова. Четыре года она с родителями жила в Германии, а затем вернулась в Москву и поступила на искусствоведческое отделение Института философии, литературы и истории. В 1941 году ее вуз объединился с МГУ им. Ломоносова