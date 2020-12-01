«Доброта душевная»: умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Она возглавляла музей 52 года — с февраля 1961 по июль 2013 года, и именно при ней он стал культурным центром мирового уровня
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ирина Антонова родилась в семье участника Октябрьской революции Александра Антонова. Четыре года она с родителями жила в Германии, а затем вернулась в Москву и поступила на искусствоведческое отделение Института философии, литературы и истории. В 1941 году ее вуз объединился с МГУ им. Ломоносова
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Во время войны Антонова работала медсестрой в госпитале на Красной Пресне, окончив перед этим медицинские курсы. Незадолго до Победы — 10 апреля 1945-го — она поступила на работу в Пушкинский музей и начала учиться при нем в аспирантуре
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Антонова не раз признавалась, что полюбила это место не сразу, так как после войны музей производил гнетущее впечатление
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Возглавить музей ей предложил занимавший в 1961 году пост директора Александр Замошкин. В первые годы своего руководства Антонова провела выставку Александра Тышлера, а затем стала проводить Випперовские чтения, посвященные бывшему научному руководителю музея, профессору Борису Випперу. Сама она называла этот период «золотыми годами» музея
На весь экран
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
В 1981 году Антонова основала фестиваль музыки и живописи вместе с пианистом Святославом Рихтером. «Декабрьские вечера» проводятся в музее ежегодно до сих пор уже в качестве международного музыкального события
На весь экран
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
С именем Антоновой связаны крупнейшие международные выставки, проводившиеся в музее
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Она организовывала такие экспозиции, как «Москва — Париж», «Москва — Берлин» и «Россия — Италия», а также привозила в страну работы Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера и Пабло Пикассо
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В одном из последних интервью, размышляя над знаменитой фразой из романа Достоевского, Антонова усомнилась, что красота спасет мир, но подчеркнула, что это «широкое понятие, не просто милое личико, это доброта душевная»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
«Самое общее понимание этого утверждения — то, что человек должен жить не только за счет практических видов деятельности, но и за счет осознания прелести в каких-то других категориях. Любовь к искусству помогает расширить понятие красоты, и поэтому очень обогащает жизнь», — пояснила она
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.