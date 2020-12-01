В ООН спрогнозировали число нуждающихся в гумпомощи человек в 2021 году

В 2021 году продовольственная и иная гуманитарная помощь в мире понадобится 235 млн человек. Об этом во вторник, 1 декабря, пишет Associated Press со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ).

Таким образом, гуманитарная помощь понадобится каждому 33-му жителю Земли. В текущем году, как следует из доклада ООН, такая поддержка требовалась каждому 45-му жителю. Из этого следует, что людей, нуждающихся в помощи, стало больше почти на 40%. Подобная тенденция обусловлена рядом факторов, таких как пандемия COVID-19, локальные конфликты, вынужденная миграция и последствия глобального потепления.

По прогнозам УГКВ, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку 160 млн людей по всему миру, организации и ее партнерам понадобится $35 млрд. Это более чем в два раза больше, чем рекордные $17 млрд, которые выделили на международную гуманитарную помощь в 2020 году.

«Впервые с 1990-х годов крайние показатели нищеты будут расти, ожидаемая продолжительность жизни сократится, ежегодное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии удвоится. Также мы опасаемся почти двукратного увеличения числа людей, которым грозит голод», — сказал глава гуманитарной миссии ООН Марк Лоукок, руководящий УКГВ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также отметил, что бюджеты гуманитарной помощи в настоящее время испытывают острый дефицит, поскольку последствия пандемии COVID-19 продолжают усугубляться.

«Пандемия перевернула жизнь людей в каждой стране и уголке мира. Те, кто уже живет на острие ножа, страдают от непропорционально сильного роста цен на продовольствие, падения доходов, прерывания программ вакцинации и закрытия школ», — указал он.

В этой связи ООН представила почти три десятка индивидуальных планов реагирования в общей сложности для 56 стран, признанных уязвимыми для последствий кризиса.

9 октября продовольственная программа ООН удостоилась Нобелевской премии мира. Организация получила награду за «усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий в зонах конфликтов и усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах».