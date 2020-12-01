Непотраченные субсидии по нацпроектам перейдут в резервный фонд

Непотраченные субсидии по нацпроектам будут изъяты. Средства перейдут в резервный фонд правительства. Деньги под конкретные статьи запретят тратить на другие цели, сообщает телеканал «Известия». Ограничение вступило в силу с 1 декабря. Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» установлен крайний срок — 15 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.