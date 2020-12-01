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В Госдуме рассказали о возможном снижении цен на ритуальные услуги

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Депутат Государственной думы Антон Жарков, который является автором проекта реформы похоронного дела, рассказал, как принятие документа сможет повлиять на стоимость ритуальных услуг. На эту тему он высказался в интервью «Парламентской газете» во вторник, 1 декабря.

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«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — пояснил Жарков.

По его словам, в случае принятия проекта закона может сократиться число недобросовестных предпринимателей в похоронном деле, а люди будут получать более качественные ритуальные услуги.

«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также мы хотим установить, что работать на этом рынке смогут только ритуальные конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления», — пояснил Жарков предложенную инициативу.

Законопроектом хотят уточнить процедуру приема заказов на организацию похорон через специальные государственные диспетчерские центры.

Кроме этого, авторы документа предложили сформулировать общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений. Также гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 ноября.

19 апреля стало известно, что в России могут появиться частные кладбища. Такой законопроект готовило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагалось, что новая система должна устранить нарушения на рынке ритуальных услуг, чтобы в этой сфере работал «не кто угодно», а лишь зарегистрированные компании, с которыми заключены соглашения.

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