В Госдуме рассказали о возможном снижении цен на ритуальные услуги
Депутат Государственной думы Антон Жарков, который является автором проекта реформы похоронного дела, рассказал, как принятие документа сможет повлиять на стоимость ритуальных услуг. На эту тему он высказался в интервью «Парламентской газете» во вторник, 1 декабря.
«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — пояснил Жарков.
По его словам, в случае принятия проекта закона может сократиться число недобросовестных предпринимателей в похоронном деле, а люди будут получать более качественные ритуальные услуги.
«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также мы хотим установить, что работать на этом рынке смогут только ритуальные конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления», — пояснил Жарков предложенную инициативу.
Законопроектом хотят уточнить процедуру приема заказов на организацию похорон через специальные государственные диспетчерские центры.
Кроме этого, авторы документа предложили сформулировать общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений. Также гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 27 ноября.
19 апреля стало известно, что в России могут появиться частные кладбища. Такой законопроект готовило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагалось, что новая система должна устранить нарушения на рынке ритуальных услуг, чтобы в этой сфере работал «не кто угодно», а лишь зарегистрированные компании, с которыми заключены соглашения.