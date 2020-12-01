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В Подмосковье елочные базары заработают 4 декабря

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В Московской области елочные базары начнут работать с 4 декабря. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил телеканал «360».

Пункты продажи елок откроются во всех городских округах Подмосковья. Всего заработают около 400 елочных базаров, они будут украшены в едином стиле.

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Как отмечает телеканал, посетить елочный базар смогут не все: люди старше 65 лет должны оставаться дома из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Для этой категории граждан организуют бесплатную доставку елок.

«В связи с коронавирусом мы планируем в качестве пилота рассмотреть доставку елок жителям старше 65 с помощью волонтеров. Волонтерская служба подключена. Будут размещены на сайтах официальных телефоны, по которым можно будет елку заказать», — рассказал телеканалу и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Интерес к проекту выразили уже 1500 волонтеров.

17 ноября агентство городских новостей «Москва» сообщило, что в столице елочные базары планируют открыть 20 декабря. Горожане смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные.

23 ноября сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами поручил украсить города региона к Новому году, несмотря на пандемию.

10 ноября Воробьев призвал жителей региона не планировать массовые новогодние мероприятия и отметить этот праздник в кругу семьи.

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