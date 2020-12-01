На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину главным арбитром

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским ФК «Ювентус» и украинским ФК «Динамо» рассудит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра пройдет 2 декабря в Турине. Ассистировать главному арбитру будут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, а в качестве резервного арбитра назначен Карим Абед. За видеофиксацию VAR будет отвечать Бенуа Мийо, пишет RT.

Женщина станет главным арбитром матча впервые в истории Лиги чемпионов. В 2019 году Фраппар работала на матче между «Челси» и «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА, пишет сайт aif.ru. С сезона-2019/20 она обслуживает игры чемпионата Франции.

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