МЧС назвало районы Подмосковья с наибольшим числом пожаров в 2020 году

В ГУ МЧС Подмосковья рассказали во вторник, 1 декабря, о самых пожароопасных районах региона в нынешнем году. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Наибольшее число пожаров на территории Московской области с начала 2020 года произошло в Раменском, Воскресенском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Истринском, Серпуховском и Подольском городских округах», — сообщили в главке.

Количество пожаров, как отметили в ведомстве, объясняется несколькими причинами: во-первых, площадью территории муниципального образования; во-вторых, наличием открытых территорий — земель сельскохозяйственного назначения, полей, на которых в основной своей массе происходит горение травы и мусора. Кроме того, на ситуацию влияет большое количество населенных пунктов, в том числе садовых товариществ.

«Наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом. Из такой категории можно выделить городские округа: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники», — подчеркнули в региональном МЧС.

В этих пунктах, по информации ведомства, за год зарегистрировано менее 100 пожаров.

23 ноября сообщалось, что четверо детей пострадали в результате пожара в подмосковном поселке Менделеево. По предварительным данным, пожар произошел в расселенном аварийном доме, где дети находились с родителями — выходцами из ближнего зарубежья.