Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

МЧС назвало районы Подмосковья с наибольшим числом пожаров в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ГУ МЧС Подмосковья рассказали во вторник, 1 декабря, о самых пожароопасных районах региона в нынешнем году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Электрический рок: как справиться с пожарами из-за неисправной проводки
Большинство пожаров в России происходит из-за неисправного электрооборудования

«Наибольшее число пожаров на территории Московской области с начала 2020 года произошло в Раменском, Воскресенском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Истринском, Серпуховском и Подольском городских округах», — сообщили в главке.

Количество пожаров, как отметили в ведомстве, объясняется несколькими причинами: во-первых, площадью территории муниципального образования; во-вторых, наличием открытых территорий — земель сельскохозяйственного назначения, полей, на которых в основной своей массе происходит горение травы и мусора. Кроме того, на ситуацию влияет большое количество населенных пунктов, в том числе садовых товариществ.

«Наименьшее число пожаров регистрируется в небольших по площади муниципальных образованиях, которые ограничиваются одним населенным пунктом. Из такой категории можно выделить городские округа: Лыткарино, Дубна, Ивантеевка, Электрогорск, Реутов, Дзержинский, Фрязино, Черноголовка, Бронницы, Протвино, Лобня, Пущино, Красноармейск, Котельники», — подчеркнули в региональном МЧС.

В этих пунктах, по информации ведомства, за год зарегистрировано менее 100 пожаров.

23 ноября сообщалось, что четверо детей пострадали в результате пожара в подмосковном поселке Менделеево. По предварительным данным, пожар произошел в расселенном аварийном доме, где дети находились с родителями — выходцами из ближнего зарубежья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020