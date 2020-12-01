Юань покоряет «Пояс и путь»

Инициатива «Один пояс — один путь» приносит новые плодотворные результаты. Эта инициатива стала глобальным общественным продуктом Китая, который позволяет содействовать общему развитию. Она также открыла новую модель интернационализации юаня и принесла редкие возможности для развития.

Несколько дней назад Исследовательский институт Банка Китая опубликовал доклад, в котором отмечается: за последние семь лет использование юаня в странах, участвующих в инициативе «Один пояс — один путь», постепенно увеличилось, валютное сотрудничество продолжает углубляться, а финансовая инфраструктура становится всё более и более совершенной.

Однако политическая и экономическая ситуация в регионе сложна и неоднородна. Именно поэтому соответствующие подходы к рыночному строительству ещё не устоялись и использование юаня пока сталкивается с некоторыми препятствиями. В будущем реализация инициативы «Один пояс — один путь» и интернационализация валюты КНР будут взаимодействовать друг с другом, но для этого необходимо построить устойчивую модель и структуру, основанную на кооперации бизнеса с политикой.

Рост признания

— В последние семь лет использование юаня в регионе «Пояса и пути» продолжало расти, — отметил один из авторов отчёта Исследовательского института Банка Китая. Это проявляется в объёмах обменных операций с юанем. На процесс также влияет и рост безналичных расчётов и усовершенствование банковской системы.

В отчёте говорится: в 2019 году сумма трансграничных поступлений и платежей превысила 2,73 трлн юаней, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем вдвое по сравнению с показателями трёхлетней давности. Из них сумма оплаты товаров составила 732,5 млрд юаней, а сумма поступивших прямых инвестиций составила 252,4 млрд юаней.

Китай также последовательно заключил двусторонние соглашения о торгово-финансовых операциях в местной валюте с властями 21 страны. АСЕАН в формате «10+3» рассматривает включение юаня в Чиангмайскую инициативу, тем самым давая юаню возможность проявить характеристики региональной резервной валюты. Малайзия, Белоруссия, Камбоджа, Филиппины, Саудовская Аравия и другие страны включили юань в свои валютные резервы, а Россия в рамках политики дедолларизации увеличила долю резервов юаня примерно до 15%.

Согласно последним данным Международного валютного фонда, по состоянию на первый квартал 2020 года глобальные резервы юаня достигли $221,48 млрд, что составляет 2,02% от общих международных резервов и является рекордным показателем.

По состоянию на конец 2019 года в общей сложности 11 китайских банков открыли 79 отделений в 29 странах, связанных с инициативой «Один пояс — один путь». К концу 2019-го Bank of China реализовал более 600 крупных проектов, а соответствующие учреждения в течение года обработали более 4 трлн юаней в безналичных платежах.

Проблемы, которые нужно решить

Региональная обстановка стала более сложной и изменчивой, международная валютная конкуренция становится ожесточённее, финансовые рынки остаются крайне нестабильными, и это сказывается на использовании юаня в международных расчётах.

Во-первых, необходимо усилить обсуждение на высшем уровне и исследования внешнеполитической обстановки, чтобы проложить путь к использованию юаня в инициативе. В настоящее время Китай подписал двусторонние соглашения о расчётах в местной валюте только с девятью странами, включая Вьетнам и Лаос.

Статистика показывает: в 2013–2019 годах товарооборот Китая со странами, входящими в «Пояс и путь», достиг более $7,8 трлн, что составляет около 30% от общего объёма внешней торговли Китая. В первой половине 2020 года АСЕАН заменила ЕС в качестве крупнейшего торгового партнёра Китая.

Во-вторых, необходимо содействовать интернационализации юаня в расчётах по текущим счетам и постепенно трансформировать валютную структуру бизнеса. Необходимо в полной мере использовать позитивную роль интернационализации юаня для обслуживания реальной экономики. Для отраслей, в которых Китай обладает технологическими и рыночными преимуществами, китайским компаниям рекомендуется использовать юань в своих операциях и транзакциях.

В-третьих, необходимо построить коммерческую инвестиционную и финансовую систему для содействия позитивному и интерактивному развитию офшорных рынков юаня. Согласно статистике Refinitiv BRI, по состоянию на конец первого квартала 2020 года запланировано или строится в общей сложности 3164 проекта в рамках «Один пояс — один путь», из которых 1574 проекта — китайские инвестиции на общую сумму $2,1 трлн. В краткосрочной и среднесрочной перспективе модель финансовых транзакций на основе доллара сохранится, и региональное использование юаня может не достичь запланированных целей.

Инвестиции в юанях должны олицетворять безопасность, коммерческую ценность и устойчивость. Только когда коммерческое финансирование выступает в качестве основной силы и следует рыночным правилам, можно эффективно снижать страновые и кредитные риски и получать разумную прибыль.