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Резон охоты: банки запускают новогодние акции на продукты и услуги

Но предложения в этом году менее щедрые, подчеркивают аналитики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Резон охоты: банки запускают новогодние акции на продукты и услуги
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2020-11-26 18:29:28
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Банки начали предновогоднюю охоту за клиентами и их кошельками. Как показал опрос топ-50 кредитных организаций, большинство из них запускают традиционные акции, несмотря на кризис. С 1 декабря граждане смогут оформить заем по низким ставкам, открыть депозит под повышенный процент, вложить сбережения в альтернативные инструменты и получить выгодный кешбэк. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, предложения банков в этом году менее щедрые, а невыгодность рублевых инструментов всё больше толкает людей к игре на бирже. В ФАС же призвали банки раскрывать все условия акций в полном объеме и делать это на доступном для клиентов языке.

Новогодняя щедрость

Распродажи продуктов и услуг в ряде кредитных организаций действовали и в ноябре, но большинство запускают их с 1 декабря. Акциями на «дешевые» кредиты под любые цели и ипотеку решили завлечь три банка. Например, в «Сбере» на 2 п.п. снизили ставку на потребительские кредиты с обеспечением и без от 300 тыс. рублей при оформлении с середины ноября по январь. При внесении платежей по графику без просрочек и досрочном закрытии кредита в течение года ставка составит от 9,9% годовых. Также там дают заем на рефинансирование минимум под 11,4% для сумм свыше 1 млн рублей.

Резон охоты
ипотека банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В части ипотечного кредитования ВТБ с ноября снизил размер первоначального взноса до 20%, а ставку по самой ссуде для клиентов, покупающих квартиры от 65 кв. м до конца года, на 0,8 п.п., до 7,6%, отметили в его пресс-службе. Новикомбанк предлагает заем на любые цели по сниженным процентам, в том числе на рефинансирование действующих обязательств. Предложение действует для сотрудников компаний — участников зарплатных проектов.

Акция на вклад под повышенный процент — 5,25% — действует в Почта Банке и распространяется на суммы от 100 тыс. рублей. Срок размещения составляет три месяца, добавили в его пресс-службе. Такой же продукт до 4,6% годовых в преддверии праздника готовит банк «Санкт-Петербург». Ставка зависит не только от суммы и срока, но и способа оформления: через дистанционные каналы выгоднее, чем в офисе, рассказали там. Тогда как сыграть на грядущих изменениях и сэкономить россиянам советуют в «Ренессанс Кредит». А именно, открыть вклад и получить проценты сразу — до вступления в 2021-м нововведения по уплате налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей.

В РНКБ запустили акцию по оформлению кредитной карты с кешбэком в размере 1% за каждую покупку. В банке «Санкт-Петербург» за приобретение аналогичного продукта каждому десятому клиенту дарят 10 тыс. рублей.

Резон охоты
вклад банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Также банки призывают граждан сделать фокус на инвестициях и сбережениях. Например, «Тинькофф» в своем приложении добавил опцию для новых клиентов «портфель без убытка», где инвесторам при открытии счета и инвестициях до 100 тыс. гарантируют возмещение потерь в случае снижения котировок на ценные бумаги в течение месяца. А Газпромбанк реализует для новых потребителей акцию, по которой с 1 декабря ставка по накопительному счету составит 6,5% годовых. Повышенный процент действует первые два месяца, а далее — он вернется к 4%.

Получить повышенный кешбэк — от 5 до 15% — предлагают «Открытие» и Россельхозбанк в рамках совместной акции с платежной системой UnionPay. Они готовы платить своим клиентам бонусы за покупки подарков близким, отдых и развлечения. Планами о праздничных предложениях также поделились в Ситибанке и «Дом.рф». В пресс-службе ЮниКредит Банка отметили: в чистом виде новогодних акций нет. Там уточнили, что подобные мероприятия проводятся не ежегодно.

В обмен на лояльность

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Проведение банками различных праздничных акций не запрещено законом, сказали «Известиям» в пресс-службе ФАС. Однако в практике антимонопольных органов есть примеры установления в кредитных организациях признаков недобросовестной конкуренции и выдачи предупреждений из-за того, что при продвижении продуктов потребителей вводили в заблуждение. Например, скрывали важные условия, а также в одностороннем порядке меняли отдельные пункты. В некоторых случаях банкам предписывалось доначислить клиентам недополученные ими деньги, подчеркнули там.

В ФАС обратили внимание банков на необходимость раскрытия всех условий акции в полном объеме в доступном для восприятия граждан изложении. В случае обратных действий служба будет реагировать в рамках полномочий.

Для банков предновогодние акции — способ привлечь новых и активизировать существующих клиентов в важных им сегментах, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он отметил: обычно для праздничных распродаж хватает одного-двух спецпредложений, другое дело — «щедрость» кредитных организаций. В этом году на их предложениях сказывается снижение ставок по кредитным продуктам и доходов от эквайринга.

Резон охоты
банк услуги клиенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, банки в последние годы не сильно щедры на предложения, а в нынешнем году особенно. Традиционными стали акции по кредитам и депозитам. Но если по первому продукту они дают минимальное снижение по проценту, поскольку клиенты не заинтересованы в переплате, то по второму — ставки и так рекордно малы. За такими предложениями всегда кроется какая-нибудь комиссия, компенсирующая банку разницу в показателях, напоминает она.

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— В 2020 году низкие ставки и желание банков сохранить высокую маржу почти обнулили новогодние ожидания народа. А невыгодность рублевых инструментов стимулирует граждан нести деньги на биржу, — резюмировала аналитик.

Лояльность клиентов, приобретаемая банками в ходе таких акций, окупается спустя время — в виде покупки более дорогого продукта, например ипотеки, рассказывает аналитик «Финама» Алексей Коренев. Оценивая предложения банков, эксперт, напротив, отметил проявленную ими в 2020-м повышенную щедрость, но ограниченную во времени.

Из предложенного арсенала продуктов и услуг он рекомендует обратить внимание на облигации федерального займа, сохраняющие высокую доходность, и в целом на рынок акций при наличии знаний и опыта.

Вместе с тем аналитики не уверены, что граждане оправдают надежды банков в части праздничных трат из-за снижения доходов и высокой безработицы.

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