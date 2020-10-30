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Российский чемпион Гассиев и и Нури Сефери прошли процедуру взвешивания

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Двукратный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и албанский боксер Нури Сефери прошли процедуру взвешивания перед совместным поединком.

Так, вес российского спортсмена составил 104 кг 600 г, а вес «Албанского Тайсона» — 102 кг 800 г. Боксеры провели «дуэль взглядов» и пожали друг другу руки, пишет РЕН ТВ в пятницу, 30 октября.

Бой спортсменов пройдет 31 октября. Для Гассиева это дебют в супертяжелом весе. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Ранее Мурат Гассиев рассказал, что победа является его главной задачей на предстоящий бой, причем в каком раунде это произойдет, не имеет значения.

Боксер признался, что предстоящий поединок должен стать отправной точкой для нового витка в его карьере, так как его главная цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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