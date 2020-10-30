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США испытали баллистическую ракету Minuteman III

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Американские военные провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

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В сообщени от 29 октября отмечается, что целью испытаний была проверка надежности систем ракеты. Запуск производился на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Ракета преодолела около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе Маршалловых островов в Тихом океане. Испытания признаны успешными.

«Пуски подтверждают, что системы межконтинентальных баллистических ракет точны и надежны», — говорится в сообщении.

Ракеты Minuteman III были приняты на вооружение в США почти 50 лет назад. Сейчас, по данным СМИ, ведении американских ВВС порядка 400 таких ракет с ядерным зарядом мощность в 300 килотонн.

В 2036 году Пентагон планирует заменить Minuteman III на новые ракеты, которые сейчас находятся в стадии разработки.

В феврале было опубликовано видео пуска Minuteman III. В 2018 году пycк закончился неудачей.

20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются нарастить количество своих ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. В настоящее время американские военные занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений.

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