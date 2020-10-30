Прямой эфир

Жителю Коми вынесли приговор за причинение тяжелых травм приятелю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми суд вынес приговор 39-летнему жителю Усть-Цилемского района, который избил приятеля из-за спорта о дате образования старинного села. Об этом ИА FlashNord сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что в июле 2019 года фигурант дела находился в гостях и поспорил с одним из приглашенных о дате образования села Усть-Цильмы. Спор перерос в драку, которая закончилась тяжелыми травмами оппонента.

Изначально потерпевший заявил, что пострадал при падении с лестницы. Однако сотрудникам правоохранительных органов и гособвинению удалось доказать, что к происшествию причастно второе лицо.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Также с него взыскали 140 тыс. рублей на лечение потерпевшего.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020