Жителю Коми вынесли приговор за причинение тяжелых травм приятелю

В Коми суд вынес приговор 39-летнему жителю Усть-Цилемского района, который избил приятеля из-за спорта о дате образования старинного села. Об этом ИА FlashNord сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что в июле 2019 года фигурант дела находился в гостях и поспорил с одним из приглашенных о дате образования села Усть-Цильмы. Спор перерос в драку, которая закончилась тяжелыми травмами оппонента.

Изначально потерпевший заявил, что пострадал при падении с лестницы. Однако сотрудникам правоохранительных органов и гособвинению удалось доказать, что к происшествию причастно второе лицо.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Также с него взыскали 140 тыс. рублей на лечение потерпевшего.