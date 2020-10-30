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Суд арестовал топ-менеджеров «ТНС энерго» по делу о хищении 5,5 млрд рублей

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Суд арестовал топ-менеджеров одного из крупных энергохолдингов ПАО «ТНС энерго» по делу о хищениях у «Россетей». Сумма ущерба по делу оценивается в 5,5 млрд рублей, сообщили в пятницу, 30 октября, в пресс-центре МВД России.

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Всего были задержаны четыре человека: гендиректор холдинга Сергей Афанасьев, его заместитель Борис Щуров, а также фигуранты дела София Афанасьева и Джамил Дашин. При обысках правоохранители изъяли документы и компьютерную технику, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Судом в отношении Софии Афанасьевой, Сергея Афанасьева и Бориса Щурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Джамила Дашина — в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело в отношении ПАО «ТНС энерго» о хищении 5,5 млрд рублей было возбуждено 22 октября. С заявлением в полицию обратилось руководство «Россети Центр и Приволжье». В нем утверждалось, что «ТНС энерго» и дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим способом похитили более 5,5 млрд рублей. Именно столько они задолжали за поставки электроэнергии.

По данным СМИ, предприниматели получали средства от потребителей за электроэнергию, но до поставщика — «Россетей» — средства не доходили.

Уточнялось, что Щуров задержан в качестве подозреваемого, ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Он содержится в нижегородском СИЗО.

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