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Проект «Волонтеры наследия» в Херсонесе собрал около 200 участников

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В Севастополе завершился проект «Волонтеры наследия. Херсонес-2020». Подобную акцию организовали в городе в первый раз. По словам руководителя проекта Артема Чернова, в нем приняли участие около 200 человек из разных уголков страны.

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«Цель проекта была не только в оказании помощи в деле благоустройства Херсонеса, но и в том, чтобы показать участникам Крым и сплотить их в одну команду», — цитирует Чернова пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В рамках проекта молодые люди оказали помощь в благоустройстве территорий древнего города и приняли участие в археологических изысканиях, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Как сообщалось в сентябре, «Херсонес Таврический» стал первым музеем на территории Крыма и Севастополя, который использует в работе мобильное приложение на основе технологий дополненной реальности. Проект «Херсонес AR» позволяет увидеть археологические памятники не только в привычном виде руин, но и представить себе, как выглядели эти здания в эпоху античности и Средневековья. Специалисты проработали художественные реконструкции 11 объектов.

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