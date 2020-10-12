Реставрацией «Херсонеса Таврического» займутся студенты СевГУ

Студенты Севастопольского государственного университета стали участниками IV всероссийской практической сессии школы «Волонтеры наследия. Херсонес-2020». 60 молодых людей примут участие в археологических работах на территории древнегреческой усадьбы, римской дороги и хоры.

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя проекта Артема Чернова, эта сессия школы специально подготовлена для студентов СевГУ. Они получат базовые знания, а по окончании работ — сертификаты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В дальнейшем это поможет им реализовать свой потенциал.

Проект «Волонтеры наследия. Херсонес-2020» реализуется в рамках нацпроекта «Культура». В музее-заповеднике планировали провести четыре смены для волонтеров.

В конце июня сообщалось, что в Севастополе в рамках нацпроекта «Наука» создали две лаборатории для молодых ученых. Они работают на базе Севастопольского института биологии южных морей имени Ковалевского.