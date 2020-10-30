Стихийный мемориал жертвам нападения появился в Ницце. Жители города оставляют цветы и свечи у церкви Нотр-Дам. Место нападения патрулируют полицейские. На Каннском кинофестивале — черная ковровая дорожка. Организаторы заявили, что траурная дорожка — протест против терроризма. Накануне во Франции задержали нового подозреваемого по делу об атаках. Предполагают, что мужчина мог общаться с нападавшим в церкви. Ранее десятки жителей Ниццы провели митинг у церкви Нотр-Дам. Протестующие требуют депортации нелегальных мигрантов.