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Проверку организовали по факту гибели водителя трактора в реке Нерусса

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Следственный комитет Орловской области организовал проверку по факту гибели водителя трактора в реке Нерусса. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Трагедия произошла в четверг, 29 октября, в Дмитровском районе региона. Тело 51-летнего местного жителя было обнаружено в тракторе МТЗ-80, который опрокинулся в реку.

Следов насильственной смерти на теле мужчины не зафиксировано, пишет InfoOrel.ru.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

В сентябре сообщалось, что в Касимовском районе Рязанской области следователи проводят проверку по факту гибели сельхозрабочего. По предварительным данным, 53-летний помощник оператора сеялки попал под колесо техники и скончался на месте.

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