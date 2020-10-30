Улицу Интернациональную отремонтируют во Владивостоке

Восстановительный ремонт проведут на улице Интернациональной во Владивостоке. «Снимаем старое покрытие на поврежденных участках дороги от кольца Запорожской по направлению к улице Калинина. После этого будем укладывать новый асфальт», — рассказали представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

29 октября дорожники приступили к заделке трещин в покрытии на трассе Седанка–Патрокл. Эти работы продолжаются на участке от Русского моста по направлению в сторону Седанки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Ранее во Владивостоке стартовала подготовка к ремонту улицы Харьковской. Дорожные работы в скором времени также начнутся на Луговой и Карской. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» рассказали, что список самых проблемных дорог был составлен в завершение строительного сезона.