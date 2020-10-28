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На Харьковской улице во Владивостоке началась подготовка к ремонту

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Во Владивостоке стартовала подготовка к ремонту улицы Харьковской. Дорожные работы в скором времени также начнутся на Луговой и Карской, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

В среду, 28 октября, рабочие приступили к снятию старого покрытия на самых проблемных участках улицы. Через несколько дней будет уложен новый асфальт.

Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» рассказали, что список самых проблемных дорог был составлен в завершение строительного сезона. Часть работ проводится собственными силами, часть – с привлечением подрядчика.

В числе восстановительного ремонта улицы Русская, Калинина, Харьковская, Волжская, Шуйская, Зои Космодемьянской, 1-й Поселковой, Приморской, Ладыгина и других.

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