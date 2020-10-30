Саратовские рестораторы просят власти смягчить ограничения по COVID

Владельцы заведений общепита в Саратовской области записали видеообращение к руководству региона. Они просят губернатора Валерия Радаева и главу областного правительства Романа Бусаргина смягчить введение ограничения на работу кафе и ресторанов.

В частности, их не устраивает, что заведения теперь должны закрываться в 21:00. Предприниматели полагают, что эти меры избыточны и наносят удар по экономике.

По предварительным оценкам, потеря выручки из-за локдауна составит порядка 60%. Это приведет к снижению зарплат персонала и создаст угрозу увольнений, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Авторы обращения отмечают, что Роспотребнадзор рекомендовал ресторанам закрываться после 23:00. Они также напоминают о решении мэра Москвы Сергея Собянина не закрывать рестораны, бары и кафе на ночь.