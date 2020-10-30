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Новая обучающая программа для волонтеров стартовала в Москве

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Ресурсный центр «Мосволонтер» начал новую обучающую программу для волонтеров, тимлидеров и руководителей центров добровольцев. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-вебинары начались 26 октября и будут проходить до 5 декабря. В дистанционном курсе примут участие около 1,5 тыс. человек, которые сформируют пять групп тимлидеров и 10 групп волонтеров.

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Обучающая программа разделена на два блока. Первый — с 26 октября по 7 ноября — включает в себя серию онлайн-вебинаров для тимлидеров. Занятия будут посвящены созданию и развитию волонтерских объединений. Для участников каждой из пяти групп подготовлены четыре дистанционных семинара в неделю длительностью по 3,5 часа. В конце курса управленцы в сфере волонтерства сформируют портрет авторитетного лидера, составят чек-лист создания успешной команды, узнают правила привлечения и набора добровольцев, схему эффективного обучения волонтеров, получат инструменты планирования и мотивации в коллективе.

Второй блок обучающего цикла пройдет с 9 ноября по 5 декабря, предназначен для волонтеров, которые хотят участвовать в организации и проведении городских мероприятий. Участников ждет недельный обучающий интенсив, в рамках которого запланировано три вебинара по 2,5 часа. Кроме того, тренеры проекта познакомят добровольцев с техниками «сторителлинг», small talk и elevator pitch.

Волонтеры и тимлидеры после прохождения программы и выполнения домашних заданий получат сертификаты от «Мосволонтера», а самых активных наградят памятными призами. Регистрация в группы тимлидов закроется 1 ноября, волонтеры смогут подать заявку до 29 ноября.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

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