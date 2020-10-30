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Реконструкцию 16 аэропортов проведут в Якутии до 2024 года

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До 2024 года в Якутии запланированы работы по реконструкции 16 аэропортовых комплексов. Речь идет о воздушных гаванях Якутска, Олекминска, Нюрбы, Мирного, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Нерюнгри, Полярного, Усть-Неры, Магана.

В этом году продолжены работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Олекминска, Нерюнгри, Жиганска, Якутска, а также по реконструкции аэропортового комплекса Верхневилюйска, разработка проектно-сметной документации аэропортов Маган, Полярный, Усть-Нера, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минтранса республики. В IV квартале начинаются работы по реконструкции аэропортов Мирного и Нюрбы. Реализация проектов в Усть-Нере, Полярном и Магане по планам Росавиации намечена на 2022-2024 годы, добавляет ИА SakhaNews.

В 2022 году Минпромторг совместно с Минтрансом и Министерством развития Дальнего Востока планирует запуск новой региональной авиакомпании, которая будет выполнять полеты на легкомоторном самолете «Байкал». Об этом рассказала замглавы департамента авиапромышленности Минпромторга Анна Панина 23 октября. По ее словам, Минпромторг и Минтранс также прорабатывают «комплексный вопрос мер субсидирования», направленный на снижение стоимости эксплуатации самолетов и перевозки.

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