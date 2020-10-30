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Более 2 т сахарной свеклы украли с поля в Тамбовской области

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В Тамбовской области с поля агрофирмы украли 2,4 тыс. кг сахарной свеклы. Это произошло в Пичаевском районе недалеко от села Рудовка.

Преступника искали сотрудники ДПС. Им удалось задержать автомобиль с похищенными овощами. Подозреваемые — 37-летний житель деревни Васильево и 30-летний житель села Покрово-Васильево. Они признались в содеянном и рассказали, что планировали продать свеклу.

Сейчас похищенные овощи изъяты и переданы владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Виновным грозит штраф в размере 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

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