Шесть домов разрушены в результате землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Anadolu.

В МВД Турции сообщили, что в результате землетрясения в районах Байраклы и Борнова в городе Измир разрушено было шесть жилых зданий, передает RT. О пострадавших не сообщается.

Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, которые пострадали в результате землетрясения.

Ранее в этот же день в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в акватории Охотского моря поблизости от южнокурильского острова Уруп.

О пострадавших или повреждениях в результате сейсмического события информации нет. Угрозу цунами не объявляли. Местные жители об ощущаемости землетрясения также не сообщали.