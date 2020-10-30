Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Курильскими островами

Подземные толчки магнитудой 4,1 были зафиксированы в акватории Охотского моря поблизости от южнокурильского острова Уруп. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Координаты землетрясения — 45,90 северной широты, 149,15 восточной долготы. Глубина очага составила 167 км», — рассказали в учреждении.

Отмечается, что о пострадавших или повреждениях в результате сейсмического события информации нет. Угрозу цунами не объявляли. Местные жители об ощущаемости землетрясения также не сообщали.

28 октября в Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков находился в 151 км от города Петропавловск-Камчатский.