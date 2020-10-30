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Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» запустят по всей России

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В ноябре 2020 года на территории всей России заработает мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

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Отмечается, что с помощью мобильного приложения автомобилисту можно будет оформить извещение о ДТП в электронном виде и отправить его в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, откуда оно будет доступно страховщику.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» запустили в тестовом режиме 1 ноября 2019 года в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. По итогам эксперимента работу приложения в этих регионах признали успешной.

22 октября сообщалось, что маркетплейс «Сберавто» (входит в экосистему Сбербанка) запустил чат-бот для покупки полиса ОСАГО по всей России.

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