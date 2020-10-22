«Сберавто» запустил чат-бот для покупки ОСАГО

Маркетплейс «Сберавто» (входит в экосистему Сбербанка) запустил чат-бот для покупки полиса ОСАГО по всей России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 22 октября.

Отмечается, что с помощью нового сервиса в приложении «Сберавто» пользователи смогут выбрать подходящий полис ОСАГО в одной из 15 страховых компаний.

Оформление и оплата проходят в онлайн-режиме и занимают не более 10 минут. После покупки полис придет пользователю на почту в течение нескольких минут и автоматически появится в базах ГИБДД и РСА.

Оформить полис ОСАГО можно не только в рабочие, но и в выходные дни. При этом чат-бот круглосуточно отвечает на вопросы по страховке.

10 сентября сообщалось, что маркетплейс «Сберавто» провел опрос среди 1,5 тыс. российских автомобилистов и выяснил, какой автомобиль они могут себе позволить купить, на что обращают внимание при выборе и какой способ подбора машины считают самым удобным.

Так, 87% россиян могут купить себе только авто с пробегом, при этом обращают внимание на его техническое состояние и участие в ДТП, а большинство респондентов (85%) предпочитают выбирать автомобиль через мобильное приложение.