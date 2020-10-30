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Спортплощадку отремонтировали в Северном районе Красноярска

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В Северном районе Красноярска привели в порядок спортивную площадку у дома № 2 по улице Водопьянова, на которую массово жаловались местные жители. Об этом сообщает городская мэрия.

Рабочие установили на территории резиновое покрытие и восьмиметровое антивандальное ограждение. Также там появилась автоматическая система освещения, реагирующая на время суток, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На прилегающей территории была уложена новая брусчатка и установлена уличная мебель.

В 2020 году в городе привели в порядок спортплощадки на улицах Менжинского, 8 и Красномосковской, 34. До конца года планируется отремонтировать пространство на Гладкова, 14.

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