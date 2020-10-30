Космонавт Кудь-Сверчков загадал видеозагадку землянам с МКС

Участник 64-й экспедиции на МКС Сергей Кудь-Сверчков опубликовал 30 октября в социальных сетях видеозагадку. На видео Сергей занимается на каком-то устройстве. Космонавт предложил своим подписчикам угадать, что он делает. Ответы были самые разные.

«Тренажер», — попыталась угадать Ася Николаева. Вадим Саитов предположил, что космонавт держит «икры в тонусе». Анжелика Гладченко полагает, что Кудь-Сверчков так качает пресс.

«Для пищеварения, наверное», — поделился своей версией Никита Порываев. Ильяc Сабиров уверен, что член экипажа МКС тренирует колени.



Правильный ответ можно найти в блоге космонавта Олега Артемьева.

«Один раз в месяц на МКС происходит взвешивание членов экипажа. Мы используем специальный измеритель массы тела в невесомости (ИМТ, ИМ, массметр) — прибор для измерения массы тела и малых масс в невесомости. Каждый раз перед взвешиванием измеритель собирается, а после окончании разбирается», — написал Артемьев.



На момент публикации новости видео космонавта Кудь-Сверчкова набрало более 8 тыс. просмотров «ВКонтакте». Правильный ответ дали сразу несколько подписчиков космонавта.

Для Кудь-Сверчкова этот полет на МКС стал первым в карьере. Помимо него на станции работают командир экипажа Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Экипаж прибыл на станцию 14 октября на российской ракете-носителе «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Корабль установил рекорд по скорости полета к станции — примерно 3 ч. 7 мин.

Планируется, что экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов.