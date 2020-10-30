Около 140 т продуктов неизвестного происхождения задержали в Оренбуржье

В Оренбургской области на границе с Казахстаном задержали груз с 138 т продукции неизвестного происхождения. Нарушители привлечены к административной ответственности.

По данным регионального управления Россельхознадзора, которые приводит РИА «Оренбуржье», в течение недели в область семь раз пытались ввезти товары без документов. Груз из Казахстана и Киргизии задерживали на пунктах пропуска «Маштаково» и «Сагарчин». Так, в Оренбуржье хотели доставить рис, арахис, сухофрукты, перец сомнительного качества.

20 октября в Оренбургской области уничтожили 700 кг груш из Польши. Как пишет агентство, после ввода запрета на импорт из Польши в Россию попытки их доставки через страны, соседствующие с Россией, участились. В частности, груши планировали ввезти в страну через Казахстан.