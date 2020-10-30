Прямой эфир
Сюжет:

Дирижер Александр Ведерников умер от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в пятницу, 30 октября.

«Наша вакцина — это «кефирчик» на основе энтерококка»
Академик РАН Евгений Шляхто — о прогнозах, возможностях профилактики коронавируса и поддержании уровня счастья

«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников — главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра. Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона», — цитирует сообщение ТАСС.

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин сообщил, что у Ведерникова было стопроцентное поражение легких и диагностирован коронавирус.

Ведерников родился 11 января 1964 года в известной музыкальной семье. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, затем аспирантуру консерватории. В 1988–1990 годах работал в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В 1988–1995 годах был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.

В 1995 году основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 года был его художественным руководителем и главным дирижером, пишет «Москва 24».

В 2001–2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. С сентября 2018 года — главным дирижером Датской королевской оперы. С февраля 2019 года Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра, передает RT.

По состоянию на 30 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 599 976, в том числе 18 283 — за последние сутки. 1 200 560 человек вылечились. Зафиксировано 27 656 случаев летального исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020