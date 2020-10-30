Дирижер Александр Ведерников умер от коронавируса

Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в пятницу, 30 октября.

«В Москве минувшей ночью ушел из жизни Александр Ведерников — главный дирижер и музыкальный руководитель Михайловского театра. Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона», — цитирует сообщение ТАСС.

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин сообщил, что у Ведерникова было стопроцентное поражение легких и диагностирован коронавирус.

Ведерников родился 11 января 1964 года в известной музыкальной семье. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, затем аспирантуру консерватории. В 1988–1990 годах работал в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В 1988–1995 годах был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.

В 1995 году основал симфонический оркестр «Русская филармония» и до 2004 года был его художественным руководителем и главным дирижером, пишет «Москва 24».

В 2001–2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. С сентября 2018 года — главным дирижером Датской королевской оперы. С февраля 2019 года Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра, передает RT.

По состоянию на 30 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 599 976, в том числе 18 283 — за последние сутки. 1 200 560 человек вылечились. Зафиксировано 27 656 случаев летального исхода.

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