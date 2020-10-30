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Учёные обнаружили новый вид коронавируса

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Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса. Новую разновидность COVID-19 назвали 20A.EU1. Болезнь, предположительно, появилась в Испании летом 2020 года и быстро распространяется. Новый вид коронавируса уже зафиксирован в 12 странах Евросоюза, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

По данным ученых Базельского университета, болезнь впервые выявили у испанских сельскохозрабочих. Отмечается, что на новый вид вируса приходится 90% случаев заражения в Великобритании, около 80% в Испании, 60% в Ирландии и от 30% до 40% в Швейцарии и Нидерландах. Европейские исследователи уверены, что распространению этого варианта COVID-19 способствовали ослабление ограничений на поездки и нарушение мер социального дистанцирования летом.

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