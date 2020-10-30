Россельхозбанк представил «тыквенную» карту страны

Ежегодно в конце октября одним из самых востребованных овощей становится тыква. В канун Хэллоуина, когда спрос на тыквы растет, эксперты Россельхозбанка проанализировали, где и как ее используют в современной культуре, говорится в релизе, поступившем 30 октября в «Известия».

По данным Центра отраслевой экспертизы банка, лидером по выращиванию тыквы является Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 32,5% рынка. За ним следует Южный федеральный округ с долей 24,2%. На третьем месте — Центральный федеральный округ (17%).

При расчете на душу населения вперед с большим отрывом выходит российский юг: как в ЮФО, так и в СКФО на каждого жителя приходится по 2–3 тыквы.

На две тыквы может рассчитывать житель Поволжья, а вот в других федеральных округах на каждого человека приходится от 0,5 кг до 2,8 кг тыквы, то есть меньше одного плода среднего размера. Но даже такого объема хватит для приготовления вкусных и полезных блюд, отметили аналитики.

Москве и Московской области без помощи других регионов также не обойтись. Ведь при небольшом сборе в самом регионе тыква может достаться лишь каждому 15-му жителю столицы и области.

По данным финансистов Россельхозбанка, сбор тыквы за последние 20 лет в России вырос более чем в два раза. В 2019 в стране было выращено 652 тыс. т тыквы, годовой прирост при этом составил 3,3%.

Среди регионов по выращиванию тыквы лидируют Дагестан, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

Рекорды по темпам роста сбора тыквы за 2019 год поставили регионы с традиционно развитым овощеводством — Саратовская область (+51%), Дагестан (+42%), Карачаево-Черкесская Республика (+51%) и Ставропольский край (+30%).

По данным экспертов, 79% российской тыквы выращиваются на приусадебных участках. За прошлый год на своих хозяйствах жители России вырастили 517 тыс. т этого овоща. В то же время существенно нарастили объемы выращивания тыквы сельскохозяйственные организации (+40%), а также крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (+21%).

Тыква является атрибутом многих праздников и обрядов. Так, в западной культуре тыква ассоциируется с праздником Хэллоуин. Его истоки восходят к традициям древних кельтов. Они отмечали праздник (от ирл. «конец лета»), воплощавший завершение сбора урожая и начало нового сельскохозяйственного периода.

У восточных славян тыква символизировала отказ: девушка давала парню тыкву после сватовства, если она отвергала его

В более поздней культуре восточных славян тыква символизировала плодородие и благополучие.

Также в кухнях многих стран и народов мира есть не один десяток рецептов приготовления этого овоща. Например, в Казахстане это манты с тыквой, в Узбекистане — молочный суп с тыквой (ширкавак), итальянцы добавляют тыкву в ризотто, в Австрии из нее делают шнапс, а в Индии — халву.

На Руси тыкву называли барыней и готовили из нее кашу. Блюдо готовилось в русской печи в течение 25 минут, а затем каша «доходила» еще 30 минут в горшке, обернутом полотенцем. Для вкуса в тыквенную кашу добавляли сухофрукты или орехи.