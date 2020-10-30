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Житель Липецкой области выковал карету времен Екатерины II

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Житель райцентра Лев Толстой в Липецкой области выковал карету времен Екатерины II. На ее двери — фамильный герб графов Толстых и девиз «Преданностью и усердием». Карета установлена на месте разрушенной водонапорной башни.

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Как пишет Lipetskmedia, именно на таких экипажах передвигалось знатное сословие в XVIII веке, в том числе и Толстые.

Автор арт-объекта, предприниматель Александр Черешнев, повторил диаметр колес, облучок и даже подушки на сиденьях. Но сделал шторки не бежевыми, а красными, чтобы было эффектнее.

Чертежи экипажа мастеру передала племянница, которая живет в Петербурге и работает дизайнером. Все размеры она брала с образцов карет екатерининской эпохи, выставленных в музеях.

Экипаж удалось собрать за 1 месяц. Карета пользуется огромной популярностью у любителей селфи. На ночь ее закрывают на ключ, чтобы сохранить интерьер.

Что касается площадки на месте рухнувшей водонапорной башни, то ее вымостили плиткой и застелили газоном. Из второй башни-близнеца удалили ветхую металлическую конструкцию, вставили новые окна и двери, починили крышу. Теперь она дополняет архитектурный ансамбль. Деньги на работы выделили из бюджета муниципалитета.

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