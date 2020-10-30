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Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 4 ноября

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Уличные парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября в День народного единства. Такая информация появилась в Telegram-канале департамента транспорта города Москвы в пятницу, 30 октября.

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«4 ноября — День народного единства. В честь этого все парковки на улицах Москвы будут бесплатными — и те, что за 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме», — следует из сообщения.

Владельцы автомобилей могут бесплатно парковаться в выходные дни, кроме улиц, которые входят в зону повышенного тарифа. Однако в дни государственных праздников уличная парковка в столице становится бесплатной даже в зонах с тарифом 380 рублей в час.

Накануне в Республике Башкортостан приняли закон о платных парковках. Согласно принятому закону «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан» бесплатно парковаться жители республики смогут в выходные дни после 21:00.

Кроме того, в будни первые 20 минут стоянки будут бесплатными, а около учреждений здравоохранения, культуры, спорта, зданий органов власти или местного самоуправления можно будет бесплатно оставить автомобиль на час. Парковки во дворах домов останутся бесплатными.

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