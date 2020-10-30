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Нарколог назвал главную опасность вейпов и электронных сигарет

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Курение вейпов и элеткронных сигарет по сути является вербовкой новых курильщиков сигарет и табака, рассказал «Известиям» заведующий центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев 30 октября.

Ранее в этот день в России вступил в силу запрет на курение курение кальянов и электронных сигарет в кафе и ресторанах.

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«Множественный исследования подтверждают, что из десяти вейперов, потребителей никотиносодержащей продукции, в течение года восемь переходят на потребление обычного табака. Это биологический феномен, о котором осведомлены в табачной индустрии», — сказал врач.

Вейпами массово интересуются подростки, которые быстро реагируют на новые гаджеты, отметил Каташев. Таким образом, происходит формирование определенной молодежной субкультуры.

По его словам, заядлые курильщики с большим стажем не интересуются вейпами.

«Табачная индустрия не остановится на вейпах и электронных сигаретах. Продвигается бездымный табак, белый снюс и другие продукты. На кону серьезные деньги», — заключил нарколог.

Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года.

23 октября директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал, что курение может повысить вероятность заболевания COVID-19.

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