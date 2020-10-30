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«АвтоВАЗ» начал продажи новых версий Xray Cross и 4x4

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи новых специальных версий Lada Xray Cross и 4×4 под названием Black. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба бренда.

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Новые версии отличаются черной глянцевой крышей и черными корпусами автоматически складывающихся зеркал.На кузове присутствуют шильдики с названием специальной серии. Салон отделан обивкой черного цвета.

Кроме того, Xray Cross Black также оснащен системой мультимедиа с популярными сервисами «Яндекс.Авто», 4G-модемом и камерой заднего вида.

Стоимость Lada Xray Cross Black начинается от 927 900 рублей. Автомобиль Lada 4×4 Black можно купить у дилеров за 666 900 рублей.

26 октября сообщалось, что АвтоВАЗ после двухнедельного перерыва возобновил сборку внедорожника Lada 4×4 в пятидверном кузове.

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