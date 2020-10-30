Французы требуют депортации нелегальных мигрантов

Десятки жителей Ниццы провели митинг у церкви Нотр-Дам. Протестующие требуют депортации нелегальных мигрантов. Активисты отмечают, что не чувствуют себя в безопасности. У подозреваемого в Ницце нашли нож, Коран и два телефона. Также в церкви обнаружили сумку злоумышленника, внутри были личные вещи, а рядом ещё два ножа. Данных о мужчине, совершившем атаку, у разведки не было, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Французский президент привлекает больше военных. Макрон назвал ЧП в Ницце террористической атакой. Следователи допросили мужчину, совершившего нападение в церкви. Преступник сообщил, что его зовут Брахим и ему 25 лет, сообщает бельгийский телеканал.

В церкви Нотр-Дам мужчина с ножом атаковал прихожан. Погибли три человека, ещё несколько ранены. Мэр города назвал произошедшее терактом.